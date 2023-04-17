31 пожар произошел в Иркутской области за минувшие выходные Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Минувшие выходные, 15 и 16 апреля, выдались неспокойными для спасателей. За два дня в Приангарье произошел 31 пожар, один из них стал смертельным для 34-летнего мужчины. Трагедия произошла в Слюдянке в субботу. Около 3 часов ночи на телефон 101 поступило сообщение о загоревшейся на улице Горького бане. Спустя 45 минут полностью охваченную пламенем деревянную постройку удалось потушить. Во время разборки обломков на полу был найден погибший хозяин. По одной из версий, причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Днем 15 апреля произошел пожар в дачном доме в садоводстве «Здоровье» города Усолье-Сибирского, - рассказали в ведомстве. - В двухэтажном доме обрушились кровля и потолочное перекрытие. Существовала угроза соседнему строению. Пожарными из дома был эвакуирован газовый баллон. Пострадала 53-летняя женщина. Ее госпитализировали с ожогами. Предварительная причина – электротехническая.

В тот же день в больницу попала 48-летняя женщина, которая получила травмы при пожаре в деревянном доме на улице Новокшонова в Иркутске. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 20 человек, в том числе пять детей. В воскресенье вечером в Усолье-Сибирском горела пятиэтажка в проезде Серегина. Выбраться на улицу самостоятельно успели 12 человек, еще пять, в том числе двоих детей - эвакуировали сотрудники МЧС.

Напомним, за минувшую неделю, с 10 по 16 апреля, на дорогах Иркутской области зарегистрировали 46 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 67 человек получили травмы различной степени тяжести. С участием пьяных водителей, зафиксировано 3 ДТП. Чаще всего аварии происходили из-за нарушения правил расположения автомобиля на проезжей части (13), несоответствие скорости конкретным условиям движения (9), а также выезд на полосу встречного движения (5).