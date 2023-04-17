Назначен новый начальник полиции Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полковник Сергей Тринцуков назначен начальником полиции Иркутской области. Руководитель регионального Главка МВД Дмитрий Ильичев в режиме видеоконференцсвязи представил полковника личному составу Главка и территориальных ОВД, а также поздравил его с назначением и пожелал успехов в оперативно-служебной работе.

Полковник Сергей Тринцуков назначен начальником полиции Иркутской области

Известно, что новый глава регионального ведомства родом из Приморского края. За плечами у 50-летнего офицера обучение в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете, а также в Дальневосточном юридическом институте МВД России. Службу в органах внутренних дел он начал в 1999 году в должности оперуполномоченного. За 24 года работы Тринцуков прошел путь от сыщика до начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю.

Полковник Сергей Тринцуков назначен начальником полиции Иркутской области с 17 апреля 2023 года. У нового руководителя имеются медали «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» 3,2,1 степени, «За доблесть в службе», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД», также офицер был отмечен Благодарностью и Почетной грамотой МВД России.

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