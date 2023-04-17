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НовостиОбщество17 апреля 2023 4:49

Назначен новый начальник полиции Иркутской области

Полковник Сергей Тринцуков назначен начальником полиции Иркутской области
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Назначен новый начальник полиции Иркутской области

Назначен новый начальник полиции Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полковник Сергей Тринцуков назначен начальником полиции Иркутской области. Руководитель регионального Главка МВД Дмитрий Ильичев в режиме видеоконференцсвязи представил полковника личному составу Главка и территориальных ОВД, а также поздравил его с назначением и пожелал успехов в оперативно-служебной работе.

Полковник Сергей Тринцуков назначен начальником полиции Иркутской области

Известно, что новый глава регионального ведомства родом из Приморского края. За плечами у 50-летнего офицера обучение в Комсомольском-на-Амуре государственном техническом университете, а также в Дальневосточном юридическом институте МВД России. Службу в органах внутренних дел он начал в 1999 году в должности оперуполномоченного. За 24 года работы Тринцуков прошел путь от сыщика до начальника Управления уголовного розыска УМВД России по Хабаровскому краю.

Полковник Сергей Тринцуков назначен начальником полиции Иркутской области с 17 апреля 2023 года. У нового руководителя имеются медали «За отличие в охране общественного порядка», «За отличие в службе» 3,2,1 степени, «За доблесть в службе», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД», также офицер был отмечен Благодарностью и Почетной грамотой МВД России.

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