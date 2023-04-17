17-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП с иномаркой в Мегете Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Подросток попал на больничную койку, катаясь на мотоцикле в поселке Мегет Ангарского городского округа. По предварительной информации полицейских, днем 16 апреля водитель иномарки Toyota Platz выезжал со двора на улицу, но не увидел молодого мотоциклиста и не уступил ему дорогу. В результате автомобиль и железный конь марки Regulmoto Athlete столкнулись. Парня пришлось госпитализировать с травмами в больницу. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Известно, что мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке, а у его водителя отсутствует водительское удостоверение, - рассказали в ведомстве. - Как сообщил сам подросток, он находился в гостях у родственников и транспорт взял без разрешения взрослых.

Напомним, Водитель УАЗ «Патриот» утонул вместе с автомобилем в Усть-Илимском водохранилище. Трагедия случилась в районе села Подъеланка. Мужчина, несмотря на запрещающие знаки, решил выехать на лед. Автомобиль провалился в 500 метрах от берега и ушел на дно. Тело погибшего буду искать водолазы.

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