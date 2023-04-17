В Иркутске 35-летнего мужчину поймали на взятке в 100 000 рублей полицейскому Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Следователи СК в Иркутске завели уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, который пытался подкупить полицейского. По данным правоохранителей, в конце марта текущего года на стационарном посту «Рубеж» в Слюдянском районе инспекторы ДПС остановили фуру. В прицепе они нашли 30 360 литров спиртосодержащей жидкости, на которую частично отсутствовали необходимые документы. Грузовик и товар были изъяты. Началась проверка. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области регионального Главка МВД.

- В ходе разбирательства к сотруднику группы экономической безопасности и противодействия коррупции обратился представитель фирмы, которая перевозила груз, и предложил встретиться в городе Иркутске, - рассказали в ведомствах. - В момент разговора мужчина передал денежные средства оперуполномоченному в размере 100 тысяч рублей в целях прекращения проверки и возврат изъятой продукции.

От денег оперативник отказался. Мужчину задержали на месте преступления. По решению суда, он находится под домашним арестом.

Напомним, 17 апреля был назначен новый начальник полиции Иркутской области. Его в режиме видеоконференцсвязи представил личному составу Главка и территориальных ОВД руководитель регионального Главка МВД Дмитрий Ильичев. Известно, что занявший пост офицер больше 20 лет посвятил службе в уголовном розыске Приморского края.

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