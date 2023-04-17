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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:44

Жители Иркутской области смогут получить премию за просветительские проекты

Прием заявок уже стартовал
Елена СИНИЦА
Жители Иркутской области смогут получить премию за просветительские проекты

Жители Иркутской области смогут получить премию за просветительские проекты

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно КП-Иркутск, стартовал прием заявок на соискание просветительской награды «Знание.Премия». Ее присуждает Российское общество «Знание». Подать свои заявки могут и жители Иркутской области.

-Заявки на участие принимаются до 5 июня, премию будут вручать по 13 тематическим и четырем специальным номинациям. Предложить к номинированию можно не только свой проект, но и интересные проекты, компании, людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2022–2023 годах, - говорят власти.

Участникам конкурса предстоит пройти несколько этапов отбора, затем получить высокую оценку от экспертов и жюри. Кроме этого, выбирать лучшие проекты будет и общественность - проведут онлайн-голосование.

Торжественная церемония вручения наград «Знание.Премия» состоится в конце 2023 года в Москве, уточняют власти.