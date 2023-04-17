Жители Иркутской области смогут получить премию за просветительские проекты Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно КП-Иркутск, стартовал прием заявок на соискание просветительской награды «Знание.Премия». Ее присуждает Российское общество «Знание». Подать свои заявки могут и жители Иркутской области.

-Заявки на участие принимаются до 5 июня, премию будут вручать по 13 тематическим и четырем специальным номинациям. Предложить к номинированию можно не только свой проект, но и интересные проекты, компании, людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2022–2023 годах, - говорят власти.

Участникам конкурса предстоит пройти несколько этапов отбора, затем получить высокую оценку от экспертов и жюри. Кроме этого, выбирать лучшие проекты будет и общественность - проведут онлайн-голосование.

Торжественная церемония вручения наград «Знание.Премия» состоится в конце 2023 года в Москве, уточняют власти.