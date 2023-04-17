Жители Иркутска смогут улететь в Улан-Батор с 29 апреля 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро нас ждут майские праздники. Продлятся они хоть и не очень долго, но все-таки слетать куда-то передохнуть вполне можно. Так, с 29 апреля из Иркутска будут запущены рейсы в Монголию - в Улан-Батор.

-Рейсы будут выполняться с 29 апреля один раз в неделю - по субботам, а с 29 мая уже дважды в неделю - по понедельникам и субботам, - говорится в расписании одного из российских авиаперевозчиков.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100. По имеющимся данным, перелет в одну сторону опустошит ваш кошелек на 12 625 рублей. Время полета составит 55 минут, говорится на сайте.

Ранее сообщалось, что жители Иркутской области смогут получить премию за просветительские проекты. Заявки на участие принимаются до 5 июня, премию будут вручать по 13 тематическим и четырем специальным номинациям.