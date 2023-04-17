Коллегия КСП Иркутской области обсудила проблемы в сфере пассажирских перевозок Фото: Иван МАКЕЕВ

Состоялось расширенное заседание коллегии Контрольно-счетной палаты (КСП) Иркутской области. В заседании принял участие спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, а также депутаты ведомства.

-Такой формат работы, как в этот раз, должен быть на постоянной основе. В повестке много вопросов социально-экономического характера, они требуют нашего общего внимания, - прокомментировал Ведерников.

Он отметил, что КСП отвечает за аналитику, выдавая методические рекомендации по устранению повторяющихся ошибок. Депутаты же выносят проблемные вопросы на обсуждение на парламентские площадках, а также разрабатывают уже непосредственно сами законопроекты.

Как рассказала аудитор областной КСП Юлия Махтина, в муниципалитетах региона есть потребность в увеличении количества общественного транспорта и обновлении автопарка, разработке новых маршрутов и сокращении интервалов между рейсами в часы пик.

Например, такие проблемы фиксируются в Тулунском, Осинском, Черемховском, Братском районах. Также есть необходимость в модернизации остановок.

Помимо этого, под вопросом перевозка дачников в Иркутске ввиду нехватки подвижного состава. Для решения проблемных вопросов представители КСП рекомендовали развивать систему стратегического планирования в сфере транспортных услуг.