Пять образовательных учреждений Иркутска в этом году капитально отремонтируют

На ремонт учебных учреждений в 2023 году выделено в три раза больше средств. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Более 586 миллионов рублей в 2023 году потратят на текущий и капитальный ремонт учреждений образования Иркутска. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Большую часть финансирования – почти 400 миллионов рублей – обеспечит городской бюджет.

– Основные задачи – обеспечение безопасности детей, создание комфортных условий в образовательных организациях, – пояснил мэр города Руслан Болотов.

Капитальные ремонты ожидают школу № 31, гимназию № 1, Центр образования № 10, детские сады № 10 и № 79. Это значит, что там не только обновят стены, но и заменят инженерные коммуникации, окна и кровли, благоустроят прилегающую территорию, приобретут необходимое оборудование. Главное - устранить претензии к соблюдению правил пожарной безопасности, санитарных и антитеррористических норм.

Кроме масштабных ремонтов, в областном центре продолжается строительство новых социальных объектов.

– До конца года планируем возвести детский сад на 150 мест в микрорайоне Лисиха– уточнил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов. - Также заключили контракты на проектирование и строительство школы на 1225 мест в микрорайоне Союз и на 1550 мест на улице Ярославского. В текущем году на эти три проекта в бюджетах разных уровней предусмотрено более 1,2 миллиарда рублей, в том числе из городской казны – 266,6 миллионов рублей.