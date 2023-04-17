По поручению Губернатора в Шиткино установлены новые водопропускные трубы для предотвращения подтоплений

В Шиткино установлены новые водопропускные трубы. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Водопропускные трубы большого диаметра установили на переезде через реку Нижнюю возле строящейся дамбы и на реке Арючиха в рабочем поселке Шиткино Тайшетского района. Такое поручение давал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании КЧС, посвященном подготовке к паводкам. Исполнение проверил заместитель Председателя Правительства Иркутской области Павел Писарев. – Во время прохождения весенне-паводкового периода в поселке Шиткино Тайшетского района была вероятность подтопления талыми водами, – пояснил Павел Писарев. - Для предотвращения этого глава региона поручил установить водопропускные трубы в двух местах. Задача выполнена. Теперь талые воды будут уходить беспрепятственно. На этом противопаводковые мероприятия в районе не заканчиваются. В Шиткино строят инженерную защиту от затопления водами реки Бирюсы, причем на новой дамбе так же будут оборудованы водопропускные каналы. Строится дамба и в селе Бирюса: уже устанавливается биомембрана и защитный слой. На инженерной защите в Тулуне отсыпают гребень. Все работы будут закончены в конце весны — начале лета. Павел Писарев проверил и ход строительства социальных объектов: детского сада и школы в Тулуне, детского сада в поселке Октябрьский. Подрядчики работают с соблюдением сроков и все три объекта будут сданы по графику в срок.