Губернатор Иркутской области посетил медсанчасть ИАПО в Иркутске. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с рабочим визитом побывал в медсанчасти ИАПО Иркутска. Там, вместе с руководителем учреждения и исполняющим обязанности министра здравоохранения региона Алексеем Шелеховым он обсудил развитие сети диализных центров в Приангарье, а так же возможные преобразования в самой медсанчасти.

В настоящее время уже ведется подготовка к открытию отделений гемодиализа в больнице Братского района, Братской городской больнице № 5 и Усть-Илимской городской больнице и увеличению количества диализных аппаратов в Тайшетской городской больнице. Где необходимо - ремонтируются помещения, закупается необходимое оборудование, подготовлены специалисты. Все планируется запустить в работу до конца 2023 года.

В Медсанчасти ИАПО также приступили к капитальному ремонту помещения для расширения диализного центра. На это из областного бюджета направлено свыше 1,9 млн рублей. В настоящий момент здесь работают два аппарата гемодиализа, которые проводят свыше 1000 процедур в год. Поскольку учреждение принимает множество пациентов, потребность в этой процедуре очень высока. После расширения центра и приобретения еще шести аппаратов она будет полностью закрыта.

– Сегодня проверил, как исполняется моё поручение по развитию диализных центров в Иркутской области– отметил Игорь Кобзев. - Проблема доступности этого вида помощи назрела давно. В рамках концепции развития диализных центров нужно создавать их в районных и городских больницах. В прошлом году мы открыли такие центры в Тайшетской и Осинской районных больницах, сейчас готовим Братск и Усть-Илимск.

Напомним, по поручению главы региона для жителей, находящихся на гемодиализе, но проживающих в населённых пунктах, где не оказывается этот вид помощи и вынужденных добираться к месту проведения гемодиализа, в прошлом году была установлена ежемесячная социальная выплата порядка 15 тыс. рублей.

Кроме того, Игорь Кобзев обсудил с главным врачом медсанчасти Евгением Выговским строительство нового здания и благоустройство территории.

– В прошлом году на базе Медсанчасти ИАПО были открыты женская консультация и детская поликлиника. Мы рассматриваем это медучреждение как некий кластер, который будет оказывать медпомощь как работникам иркутского авиазавода, число которых постоянно растёт, так и жителям близлежащих территорий, включая Иркутский район, – сообщил Игорь Кобзев. - Поручил руководству учреждения сформировать первоначальное проектное решение для создания здесь нового корпуса, который позволит расширить объёмы и виды оказываемой помощи, а минздраву региона – проработать вопрос выделения средств на проектно-сметную документацию.