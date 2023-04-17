В Ангарске столкнулись иномарка и 17-летний мотоциклист Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полиция Ангарска изучает обстоятельства ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом. Все случилось16 апреля в поселке Мегет Ангарского городского округа. Об этом пишет ИА "Альтаир" со ссылкой на ГУ МВД России по Иркутской области.

-По имеющейся информации, "Тойота" выезжал из двора на улицу, но не убедился в том, что его маневр безопасен. Как итог, он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом, - пишет издание.

Последним управлял 17-летний молодой человек. Как итог, мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в Ангарскую городскую больницу.

Уточняется, что мотоцикл подросток взял у родственников без спроса.

Ранее сообщалось, что жители Иркутска смогут улететь в Улан-Батор с 29 апреля 2023 года. Рейсы будут выполняться с 29 апреля один раз в неделю - по субботам, а с 29 мая уже дважды в неделю - по понедельникам и субботам.