Получил семь лет за полмиллиона: в Иркутской области мошенника приговорили к реальному сроку Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области телефонный мошенник приговорен к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В период с февраля по сентябрь 2021 года мужчина совершил свыше 20 мошенничеств. Он причинил ущерб на сумму около 500 тысяч рублей, - говорят в полиции Иркутской области.

По информации следователей, мужчина отбывал наказание в исправительной колонии Саратовской области. Он приобрел два телефона и сим-карты к ним. Так он звонил в разные госучреждения в нескольких субъектах РФ.

Мужчина представлялся сотрудником надзорного органа, предупреждал о неких предстоящих проверках и просил перевести деньги на необходимые затраты в связи с приездом проверяющих.

В итоге он получил наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии строгого режима.