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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 15:03

Получил семь лет за полмиллиона: в Иркутской области мошенника приговорили к реальному сроку

В Иркутской области телефонного мошенника приговорили к семи годам колонии
Елена СИНИЦА
Получил семь лет за полмиллиона: в Иркутской области мошенника приговорили к реальному сроку

Получил семь лет за полмиллиона: в Иркутской области мошенника приговорили к реальному сроку

Фото: Даниил ОПАРИН

В Иркутской области телефонный мошенник приговорен к семи годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В период с февраля по сентябрь 2021 года мужчина совершил свыше 20 мошенничеств. Он причинил ущерб на сумму около 500 тысяч рублей, - говорят в полиции Иркутской области.

По информации следователей, мужчина отбывал наказание в исправительной колонии Саратовской области. Он приобрел два телефона и сим-карты к ним. Так он звонил в разные госучреждения в нескольких субъектах РФ.

Мужчина представлялся сотрудником надзорного органа, предупреждал о неких предстоящих проверках и просил перевести деньги на необходимые затраты в связи с приездом проверяющих.

В итоге он получил наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии строгого режима.