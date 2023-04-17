Детей-сирот в Иркутской области ждут изменения в части уплаты НДФЛ при покупке жилья Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

В Иркутской области состоялось заседание комитета ЗС по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. На нем депутаты рассмотрели вопрос уменьшения минимального предельного срока владения объектом недвижимости для освобождения от НДФЛ при продаже детям-сиротам. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

-Предложено сократить с трех лет до одного года минимальный срок владения жилым помещением для освобождения от уплаты НДФЛ, если оно продается детям-сиротам, - говорят власти.

Таким образом, предполагается расширение рынка вторичного жилья. Сейчас число детей-сирот, которые могут претендовать на жилье, достигает 11 тысяч человек.

Парламентарии рекомендовали принять законопроект в первом чтении и доработать ко второму.

Ранее сообщалось, что пять образовательных учреждений Иркутска в этом году капитально отремонтируют.