Мокрый снег и до +9 ожидается в Иркутске во вторник, 18 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Иркутске 18 апреля 2023 не заладилась с самого утра. В городе снег. Но так и обещали синоптики. В областном центре по прогнозу сегодня мокрый снег, но относительно тепло – воздух прогреется до +9. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 18 апреля 2023: прогноз на вторник

- Погода в Иркутске 18 апреля 2023 будет с переменной облачностью, - говорят специалисты. – В столице Приангарья дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Днем ождем до +7…+9 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 712 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха пониженная – 43%. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области сегодня весьма ветреная. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 16-21 м/с и мокром снеге. Днем +4…+9, но при натекании облаков показатели будут ниже, опустятся до -1…-6 градусов.

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