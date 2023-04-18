В Иркутской области 18 апреля осталась действующей одна ледовая переправа Фото: Николай Александров

Весна в регионе. Об этом явно свидетельствует таяние льдов на водоемах Приангарья. На 18 апреля в Иркутской области осталась действующей только одна ледовая переправа. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

- Переправа эта находится в Нижнеилимском районе, - говорят спасатели. - В случае ухудшения ледовой обстановки она также подлежит закрытию.

Накануне в области закрыли две ледовые «трассы» - одну на реке Витим в поселке Мамакан Бодайбинского района, вторую на реке Нижняя Тунгуска в Катангском. Специалисты перекрыли съезды к ним, а также установили предупреждающие знаки.

Напомним, накануне «Комсомолка» рассказывала о несанкционированном выезде на лед, который закончился трагедией. Водитель УАЗа «Патриот» утонул вместе с автомобилем. Транспорт ушел под лед Усть-Илимского водохранилища.