600 кг муки в сутки используют на приготовление хлебобулочных изделий в "Слате" в Иркутске

Сейчас на полках супермаркетов можно найти более 57 видов хлебобулочных изделий. Фото компании.

Более двух тонн хлеба и хлебобулочных изделий выпекается за сутки в пекарных торговой сети “Слата”. Покупатели могут лично наблюдать за процессом: обычно пекарни расположены прямо за прилавком со свежей продукцией. Кстати, не стоит удивляться тому, что пекари работают без перчаток: это необходимо, чтобы чувствовать тесто.

- По правилам все, что идет в печь, пекарю можно и нужно брать без перчаток, - объясняет руководитель пекарного производства Елена Шергина. - А вот когда хлеб уже готов, голыми руками к нему прикасаться категорически запрещено. Пекарю очень важно чувствовать хлеб. У опытных работников процесс замеса доходит до автоматизма – они одной рукой могут определить сколько грамм муки держат в руке.

Чаще всего в супермаркетах покупают классический хлеб. Фото компании.

Первая пекарня в “Слате” открылась в 2016 году и тогда там пекли только белый хлеб. Сейчас на полках супермаркетов можно найти более 57 видов хлебобулочных изделий: белый, бородинский, чесночный, булочки, слойки, багеты и многое другое. На все это уходит около 600 килограмм муки в сутки!

Процесс создания булки, от замеса до готового изделия, занимает около двух часов. В “Слате” подобрали такой график работы, который позволяет с самого утра радовать покупателей свежей сдобой: тесто замешивается с вечера, за ночь оно расстаивается, и утром его остается только выпечь и выложить на полку. Ассортимент выпечки постоянно обновляется и пополняется. Например, в прошлом году один из пекарей сети предложил запустить в производство сахарный рогалик, сам разработал рецепт. Покупатели попробовали и полюбили новую сдобу.

И все же самым популярным остается хлеб: белый, бородинский и багет “Особый” с начинкой из сыра, чеснока и колбасы.