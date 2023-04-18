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НовостиОбщество18 апреля 2023 2:41

600 кг муки в сутки используют на приготовление хлебобулочных изделий в "Слате" в Иркутске

"Слата" показала процесс выпечки свежих булок
Сейчас на полках супермаркетов можно найти более 57 видов хлебобулочных изделий. Фото компании.

Сейчас на полках супермаркетов можно найти более 57 видов хлебобулочных изделий. Фото компании.

Более двух тонн хлеба и хлебобулочных изделий выпекается за сутки в пекарных торговой сети “Слата”. Покупатели могут лично наблюдать за процессом: обычно пекарни расположены прямо за прилавком со свежей продукцией. Кстати, не стоит удивляться тому, что пекари работают без перчаток: это необходимо, чтобы чувствовать тесто.

- По правилам все, что идет в печь, пекарю можно и нужно брать без перчаток, - объясняет руководитель пекарного производства Елена Шергина. - А вот когда хлеб уже готов, голыми руками к нему прикасаться категорически запрещено. Пекарю очень важно чувствовать хлеб. У опытных работников процесс замеса доходит до автоматизма – они одной рукой могут определить сколько грамм муки держат в руке.

Чаще всего в супермаркетах покупают классический хлеб. Фото компании.

Чаще всего в супермаркетах покупают классический хлеб. Фото компании.

Первая пекарня в “Слате” открылась в 2016 году и тогда там пекли только белый хлеб. Сейчас на полках супермаркетов можно найти более 57 видов хлебобулочных изделий: белый, бородинский, чесночный, булочки, слойки, багеты и многое другое. На все это уходит около 600 килограмм муки в сутки!

Процесс создания булки, от замеса до готового изделия, занимает около двух часов. В “Слате” подобрали такой график работы, который позволяет с самого утра радовать покупателей свежей сдобой: тесто замешивается с вечера, за ночь оно расстаивается, и утром его остается только выпечь и выложить на полку. Ассортимент выпечки постоянно обновляется и пополняется. Например, в прошлом году один из пекарей сети предложил запустить в производство сахарный рогалик, сам разработал рецепт. Покупатели попробовали и полюбили новую сдобу.

И все же самым популярным остается хлеб: белый, бородинский и багет “Особый” с начинкой из сыра, чеснока и колбасы.