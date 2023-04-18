Водопропускные трубы для предотвращения подтоплений установили в Тайшетском районе Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Тайшетском районе продолжают готовится к весне. Ежегодно в этот период есть риск подтоплений талыми водами поселка Шиткино. Чтобы этого избежать, власти Приангарья распорядились установить новые водопропускные трубы, диаметр которых больше прежних. Объекты появятся в двух местах - на реке Арючихе в районе улицы Кирова и на строящейся дамбе. Об этом сообщает ИА «Тайшет24».

Вместе с этим в Шиткино идет строительство дамбы в целях защиты населенного пункта от вод реки Бирюсы. После установки новых водопропускных труб талые воды будут беспрепятственно уходить. При этом подрядная организация продолжает работы по обустройству водоотводных каналов дамбы, чтобы вода уходила в ЛОСы.

Кроме того, практически завершено возведение инженерной защиты в селе Бирюса, протяженность которой превышает шесть километров. Специалистам осталось установить биомембраны и защитный слой. Объект должен быть готов к концу мая.

Напомним, по информации регионального МЧС на 18 апреля 2023 года, в Иркутской области осталась действующей только одна ледовая переправа. Она находится в Нижнеилимском районе. В случае ухудшения ледовой обстановки она также подлежит закрытию. Накануне в области закрыли две ледовые «трассы» - одну на реке Витим в поселке Мамакан Бодайбинского района, вторую на реке Нижняя Тунгуска в Катангском.