Глава Карлукского муниципального образования Александр Марусов рассказал о новой жизни поселения

Фото: предоставлено Администрацией Карлукского муниципального образования.

Маленькая деревня Карлук, что в 13 километрах от Иркутска по Качугскому тракту, появилась 247 лет назад. С тех пор жизнь здесь изменилась кардинально, особенно в последние годы: близость к областному центру, чистый воздух и невероятно красивые места привлекают все больше любителей загородной жизни. Карлук развивается стремительно. О том, как это происходит и что ждет поселение в самое ближайшее время, рассказал Глава Карлукского муниципального образования Александр Марусов.

О делах

- Для нашего муниципального образования 2022 год был благополучным в плане инвестиций, строительства и капитального ремонта, - считает Александр Васильевич. - Практически закончили работы по ремонту дороги на Зверохозяйство. Это была проблемная территория - гравийное покрытие создавало множество трудностей для пригородного автобуса. В этом году мы продолжим обустраивать этот участок.

Близка к завершению важная стройка - в этом году обязательно откроет двери новый спорткомплекс. Еще один масштабный проект, который реализуется в Карлуке, - обустройство парка Памяти. Здесь появится мемориальный комплекс, посвященный памяти погибшим воинам, здесь же будет и место для отдыха, ведь рядом красивый лес, скоро зацветет багульник, а летом встречаются редкие краснокнижные цветы. Оборудовали уже три островка здоровья, где установлены тренажеры, сделаны пешеходные дорожки.

Продолжается расселение дома печально известной 335-й серии в рамках программы «Переселения из ветхого и аварийного жилья». В этом году должны уехать последние жильцы, которые получат финансирование на другое жильё, тогда дом можно будет сносить.

- В прошлом году нам удалось отсыпать гравием восемь улиц. Такой объем удался благодаря устройству пожарного водоема - хранилище воды необходимо для быстрого тушения торфянников, находящихся рядом с поселком. А поскольку при проведении этих работ добывается гравий, мы решили использовать его для наведения порядка на улицах. Ежегодно строим и ремонтируем все дороги.

Ремонт дорог. Фото: предоставлено Администрацией Карлукского муниципального образования.

Каждый год обустраиваются все новые контейнерные площадки, проводится освещение, в том числе и по новым улицам. А успевать приходится многое: ежегодно в Карлуке выделяется по 100 участков льготным категориям граждан, плюс 100 - 120 домов каждый год строят застройщики. Добавим еще индивидуальное строительство и в итоге получим стремительно растущее поселение.

- По статистике сейчас у нас живет 3900 человек, а по факту почти пять тысяч - и это еще мы не можем посчитать тех, кто прописан в другом месте, но фактически проживает здесь.

О будущем

- Мы понимаем, что люди, которые сейчас сюда приезжают жить, - из Иркутска и работают в городе. Они привыкли к большему комфорту, а значит, нужны хорошие дороги, освещение, инфраструктура, возможность как-то провести досуг и занять детей.

И в Карлуке серьезно подготовились к развитию прежде всего социальной сферы: сформированы земельные участки под строительство детского сада, школы, спортивных объектов. Более того, уже готова проектно-сметная документация для детского сада на 150 мест, его строительство должно начаться в 2024 - 2025 году. Готовится и проект нового Дома культуры.

- Стараемся все подготовить для будущего строительства, чтобы легко входить в региональные и федеральные программы. Будем участвовать во всех существующих.