Мотовоз загорелся на станции Кая в Иркутске 18 апреля. Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Сотрудники Иркутской транспортной прокуратуры начали проверку из-за инцидента вблизи станции Кая в Иркутске. Ночью 18 апреля 2023 года загорелся мотовоз, следующий в сцепке из 11 вагонов со станции Иркутск-Сортировочный до станции Джида. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- На данный момент пожар ликвидирован, - говорят в ведомстве. - Пострадавших не имеется, движение поездов не приостанавливалось.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также выяснить, было ли нарушено законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, в Слюдянке аферистка обманула 88-летнего пенсионера, когда он возвращался домой из поликлиники. Женщина за непродолжительное общение смогла втереться в доверие к пожилому мужчине настолько, что он пригласил ее сразу к себе домой. Преступница уверила жертву, что его проблемы со здоровьем связаны с "порчей на нечистых сбережениях".