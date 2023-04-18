В Иркутской области снизились цены на гречку, курицу и вермишель Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты службы лицензирования и потребительского рынка Иркутской области вновь поделились актуальными данными о ценах. Так, за минувшую неделю спрос на товары первой необходимости остается стабильным, а стоимость 25-ти из них - устремилась вниз.

- Снизились цены на крупу гречневую (–1,49 %), кур (–0,89 %), вермишель (–0,88 %), яйца (–0,79 %), соль (–0,69 %), картофель (–0,58 %), муку пшеничную (–0,46 %), чай черный (–0,33 %), рыбу мороженую (–0,32 %), пшено (–0,24 %), - сообщают в Иркутскстате.

Стоит отметить, что стоимость еще 10-ти позиций практически не изменилась. Однако есть социально-значимые продукты, которые наоборот - подорожали. В том числе сахар (+1,32 %), морковь (+1,16 %), капуста белокочанная (+1,06 %) и лук репчатый (+1,02 %).

Напомним, в Слюдянке аферистка обманула 88-летнего пенсионера, когда он возвращался домой из поликлиники. Женщина смогла втереться в доверие к пожилому мужчине настолько, что он пригласил ее сразу к себе домой. Преступница уверила жертву, что его проблемы со здоровьем связаны с "порчей на нечистых сбережениях".