Двое мужчин погибли, один пострадал на пожаре в многоэтажке в Братске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Трагедия произошла в Братске накануне, 17 апреля. В 22:25 в пожарную охрану позвонили жильцы дома на улице Комсомольской. Они пожаловались на едкий запах гари на восьмом этаже. По адресу тут же выехали шесть пожарных машин и 16 спасателей. В это время покинули свои квартиры и выбежали на улицу 20 человек. Хозяева квартир на последних этажах оказались в ловушке из-за густого дыма. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Звенья газодымозащитной службы работали по двум направлениям: на спасении людей и ликвидации пожара, - рассказали в ведомстве. - С помощью спасательных устройств они эвакуировали в безопасное место пять человек, включая троих детей. Проводилось контрольное вскрытие квартир на 8 и 9 этажах для проверки на наличие жильцов.

Из загоревшейся квартиры с помощью автолестницы через окно эвакуировали 36-летнего мужчину, отравившегося угарным газом. Во время контрольного осмотра в одной из комнат нашли тела двух мужчин 26 и 43 лет. Пламя уничтожило вещи на площади 10 квадратных метров.

Как выяснилось позже, наиболее вероятной причиной происшествия стало короткое замыкание - соединения электропроводки были выполнены с множеством нарушений.

Напомним, в Слюдянке аферистка обманула 88-летнего пенсионера, когда он возвращался домой из поликлиники. Женщина за непродолжительное общение смогла втереться в доверие к пожилому мужчине настолько, что он пригласил ее сразу к себе домой. Преступница уверила жертву, что его проблемы со здоровьем связаны с "порчей на нечистых сбережениях".