Соревнования по сноуборду прошли в Иркутской области

Почти 150 участников со всей страны собрались на соревнованиях по сноуборду в Байкальске. Фото: Борис Епифанцев.

Почти 150 работников «Роснефти» - любителей сноуборда - вышли на старт соревнований, организованных Ангарской нефтехимической компанией в Байкальске на горе Соболиной.

На знаменитой трассе, проложенной по хребту гор Хамар-Дабана, им предстояло сразиться в параллельном слаломе - преодолеть 22 створа ворот, спустившись на 450 метров с перепадом высоты в 60 метров. Подобные состязания нефтехимики проводят с 2016 года и с каждым годом собирают все больше участников - не только любителей зимних видов спорта, но и болельщиков, ведь в программу, рассчитанную на четыре дня, входят не только заезды, но и увлекательные экскурсии и незабываемый отдых.

Попробовать свои силы приехали спортсмены из 16 регионов - Москвы, Уфы, Самары, Красноярска, Иркутска и других. Заезды проводились в несколько этапов, в результате в финал вышли 16 участников. Первым среди мужчин стал Максим Макаров (ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча») с результатом 1 мин. 7 сек. за оба заезда. Лучшее время среди женщин показала Юлия Зинченко (ООО «Тюменский нефтяной научный центр») - 1 мин. 18 сек.

- Охват участников, программа мероприятия, организация турнира заслуживают высокой оценки, считает опытный сноубордист и неоднократный призер корпоративного первенства Максим Макаров. - Компания планомерно выводит соревнования на новый уровень. Я на сноуборде с девяти лет, и уже 20 лет болею этим замечательным видом спорта. Для меня это уже четвертое золото на соревнованиях «Роснефти», и в будущем я нацеливаю себя на новые победы.

Соревнования по сноуборду - одно из направлений корпоративной программы «Энергия жизни», которая нацелена на развитие массового спорта и культуры здорового образа жизни среди сотрудников дочерних предприятий «Роснефти». К организации подошли серьезно: профессиональные судьи, медицинское обслуживание, награждение победителей и призеров, которое проходило на вершине 900 метров с видом на Байкал.

И, конечно, все успели насладиться чудесными видами и отдыхом на Байкале. АНХК предоставила свою базу отдыха, где проживали участники и гости мероприятия. Для них было предусмотрено трехразовое питание, трансфер до места соревнований, а также экскурсия с посещением Байкальского государственного заповедника.

- Я впервые на Байкале и просто в восторге от природы вашего края, завораживающих видов и такой неповторимой энергетики, - отмечает главный специалист ООО «РН-ГРП» Алина Орищенко. - Сноуборд - мое любимое хобби, и так приятно, что «Роснефть» организует для своих работников столь масштабные соревнования.

Поддержка массового спорта в регионах присутствия - одно из важных направлений социальной политики «Роснефти». Компания ежегодно проводит массовые соревнования - летние и зимние спортивные игры, в которых участвует более 20 тысяч сотрудников. Кроме того, «Роснефть» финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортивных площадок в регионах присутствия. Компания оказывает поддержку любительскому и профессиональному спорту. Из года в год растет количество нефтяников, активно занимающихся спортом.