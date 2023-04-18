Стало известно, как будут ходить автобусы в родительский день в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

На девятый день после Пасхи приходится Радоница, праздник широко распространенный у многих народов восточной и южной Европы. Поэтому у торжества множество названий на славянских диалектах, а также близких по духу традиций. Отмечается праздник в первый вторник после Пасхальной недели. В этом году он выпадает на 25 апреля. Несколько дней из городов до кладбищ будет ходить специальный общественный транспорт. Власти уже опубликовали расписание автобусов в родительский день в Иркутске 2023.

Расписание автобусов в родительский день в Иркутске 2023

В Дни памяти, с 22 по 25 апреля, будут работать маршруты на Маратовское, Александровское, Ново-Ленинское кладбища:

№ 9 «Центральный рынок (напротив строения № 11 на улице Володарского) – СНТ имени Дубинина (Маратовское кладбище)»;

№ 136к «Софьи Перовской – Александровское кладбище»;

№ 14а «Центральный рынок (улица Чехова, 19) – Ново-Ленинское кладбище;

№ 14к «Школьная – Ново-Ленинское кладбище»;

№ 10к «Авиазавод – Ново-Ленинское кладбище».

Горожане, желающие добраться до Смоленского кладбища в Иркутском районе, могут сесть на один из двух автобусов на остановке «Бульвар Рябикова». Во вторник, 25 апреля, будет осуществляться перевозка пассажиров по маршруту № 25к «поселок Жилкино (Нефтебаза) – Ново-Ленинское кладбище».

Что касается времени: с 22 по 24 апреля транспорт будет курсировать с 9:00 до 19:00. 25 апреля работа продлится на час – до 20:00. Это все, что известно на сегодня. Расписание автобусов в родительский день в Иркутске 2023 также будет опубликовано на ресурсах администрации города.