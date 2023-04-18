Ветераны боевых действий пройдут оздоровление на курорте «Ангара» в Иркутской области

Ветераны боевых действий в Иркутской области получат 150 путевок на курорт "Ангара". Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Государственная региональная программа «Социальная поддержка ветеранов боевых действий и членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий» на 2022–2024 годы продолжает работу в Иркутской области. В частности, по ней 150 ветеранов боевых действий получат бесплатные путевки на курорт “Ангара”.

Для того чтобы получить путевку, ветеранам или членам семей погибших (умерших) военных нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с заявлением, паспортом, соответствующим удостоверением и справкой для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у. Оздоровление начнется с 15 мая.

– В рамках региональной программы по поддержке ветеранов боевых действий предусмотрены и другие меры соцподдержки, - отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Например, организация профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, содействие в трудоустройстве, организация профессионального обучения и дополнительного образования. Также в этом году мы внесли изменения в региональную программу. Теперь ветераны боевых действий имеют право выбора: получить бесплатную путевку в санатории Приангарья или компенсацию части стоимости путевки на оздоровление в санатории России.

Компенсация предоставляется из расчета 50 процентов от стоимости путевки на 14 календарных дней пребывания в санатории, но не более 30 тысяч рублей.