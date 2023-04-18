Губернатор Иркутской области провел рабочую встречу с руководством Заксобрания и депутатских фракций

Губернатор Игорь Кобзев обсудил с депутатами Заксобрания Иркутской области предстоящую сессию. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Рабочая встреча губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с председателем Законодательного собрания региона Александром Ведерниковым и руководителями депутатских фракций прошла сегодня. На ней обсуждалась повестка 66-й сессии областного парламента, которая пройдет 19 апреля.

– Рад, что мы продолжаем совместную работу и в ходе встреч с депутатами можем обсуждать любые проблемные вопросы, – отметил Игорь Кобзев. - В частности, ко второму чтению уточнили механизмы индексации социальных выплат из регионального бюджета с 1 апреля этого года. На решение предстоящей сессии вынесены и другие важные законопроекты: о резервном фонде, о бюджетном процессе, об отдельных вопросах организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов.

Один из вопросов, который будет рассматриваться депутатами - поправки в закон об областном материнском (семейном) капитале, инициированные губернатором Приангарья. Они предполагают выплату усыновителям третьего или последующего ребенка - сейчас право на областной маткапитал имеют только родители третьего и последующих детей.

Кроме того, депутаты должны будут принять окончательное решение об ограничении продажи несовершеннолетним энергетиков на территории региона, а об установлении штрафов за нарушение этого требования.