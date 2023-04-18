В Заларинском районе пьяный 30-летний мужчина завладел чужим авто Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Заларинском районе полицейские задержали мужчину, который в состоянии опьянения завладел чужим автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В отделение полиции поступил сигнал от местного жителя, что у него угнали иномарку. Потерпевший познакомился с компанией мужчин возле магазина. Они купили необходимые товары и решили продолжить общение в кафе. Правда, между водителем легковушки и подозреваемым произошел конфликт, - говорят в полиции.

Тогда злоумышленник сел за руль чужого авто и поехал. Не справившись с управлением, он врезался в забор.

Спустя некоторое время был задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 30-летний житель города Борзя.

В отношении задержанного органами дознания возбуждено уголовное дело по статье 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации.