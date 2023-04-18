Более 150 мероприятий к Дню Победы пройдет в Иркутске

Более 150 мероприятий пройдет в Иркутске в честь Дня Победы. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсудили на заседании оргкомитета под руководством мэра Иркутска Руслана Болотова. План мероприятий уже согласован.

– День Победы – главный праздник нашей страны, – отметил Руслан Болотов. - Так было всегда. Особенно важно передавать память детям и молодежи, чаще рассказывать им о тех значимых событиях. Сейчас иркутяне снова отстаивают справедливость на передовой, борются с неонацизмом в зоне специальной военной операции. Сегодня мы в очередной раз доказываем всему миру, что чтим свою историю и никому не позволим ее переписать. К подготовке мероприятий необходимо подойти с большой ответственностью и провести их на достойном уровне.

К празднику приведут в порядок памятные места, воинские захоронения и мемориальные доски. 9 мая порядок ограничат движение автомобилей по некоторым центральным улицам.

Праздничные мероприятия начнутся с 4 мая. В этот день в 18:30 пройдет героико-патриотическая акция «Пламя гордости за Победу». Шествие начнется от мемориала «Вечный огонь Славы». В 19:30 у памятника Александру III запланирована концертная программа с участием молодежных и ветеранских коллективов.

5 мая с 12:00 до 12:15 - траурная церемония на Русско-Амурском мемориальном комплексе.

В 12:30 – митинг у памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову.

С 15:00 в драматическом театре имени Н. П. Охлопкова - торжественное собрание общественности города, войск Иркутского гарнизона, посвященное празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая в 7:30 у танка «Иркутский комсомолец» на ул. Декабрьских событий начнется построение войск Иркутского гарнизона и общественных объединений.

В 9:00 колонна начнет движение по улицам Декабрьских Событий, Нижняя Набережная, Сухэ-Батора. У гостиничного комплекса «Ангара» к шествию присоединятся ветераны ВОВ и почетные граждане города. Затем участники проследуют к Вечному огню, где в 10:00 пройдет митинг с отданием воинских почестей.

С 11:00 до 11:50 - торжественное прохождение подразделений Минобороны России и силовых структур, показательные выступления курсантов ВСИ МВД России.

С 12:00 до 15:00 в сквере имени Кирова - творческая программа «Споемте, друзья!».

С 13:00 до 16:00 – концерт.

В 11:00 на площади у памятника Александру III начнется региональный этап Всероссийской акции «Рекорд Победы» по произвольному подъему гирь.

С 13:00 до 18:00 на сцене выступят творческие коллективы Иркутска.

С 11:00 до 13:00 на острове Юность - традиционный Марш готовности студенческих педагогических отрядов.

С 13:00 до 18:00 на площадке у здания на бульваре Гагарина, 9 будет работать «открытый микрофон» – «Песни о Победе». В сквере на улице Чудотворской с 12:00 до 22:00 любой желающий сможет принять участие в поэтической программе «Мы пронесем через века…».

Праздник завершится фейерверком на Нижней набережной в 22:00.