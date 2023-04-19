Лучшую сотрудницу ГУФСИН выбирают в Иркутской области

Уже несколько представительниц прекрасного пола подали заяви на участие. Фото: ГУФСИН по Иркутской области.

Эти дамы точно знают, как при непростой, ответственной работе в правоохранительных структурах сохранять доброту и мягкость. В Приангарье стартовал конкурс «Леди ГУФСИН 2023 в Иркутске». Выбираем самую красивую сотрудницу!

Уже несколько представительниц прекрасного пола подали заявки на участие. Первой из них стала Алена Пухова. Девушка начала службу в 2018 году в уголовно-исполнительной системе в группе социальной защиты и учета трудового стажа осужденных. А сейчас она инспектор отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Главного управления ФСИН России по Иркутской области. Второй претенденткой на победу стала Ксения Чернова, капитан внутренней службы. Она старший инструктор физкультурно-оздоровительного комплекса.

Конкурс запустила "КП-Иркутск" совместно с областным ГУФСИН. Голосование продлится до 17 мая. Затем до 20 мая мы подведем итоги и наградим дипломами и призами победительниц, которые наберут больше всего голосов. Статью о лучших из лучших опубликуем на сайте и в газете, а сотрудницу ГУФСИН, получившую больше всего «сердечек», пригласим на интервью на радио.

Проголосовать за участниц можно здесь. Желаем всем удачи!