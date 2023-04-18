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НовостиОбщество18 апреля 2023 11:32

Свыше 150 мероприятий пройдет в Иркутске в честь Дня Победы

О планах рассказали в городской администрации
Елена СИНИЦА
Свыше 150 мероприятий пройдет в Иркутске в честь Дня Победы

Свыше 150 мероприятий пройдет в Иркутске в честь Дня Победы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Иркутске обсудили празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этот день планируется провести в городе более 150 мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Важно передавать память молодежи об этом дне, рассказывать о значимых событиях. К подготовке мероприятий необходимо подойти с большой ответственностью и провести их на достойном уровне, – отметил глава города Руслан Болотов.

Так, например, 4 мая пройдет героико-патриотическая акция «Пламя гордости за Победу», а на следующий день -траурная церемония на Русско-Амурском мемориальном комплексе, митинг у памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову

Основные же мероприятия запланированы на 9 мая. Будет организовано построение войск Иркутского гарнизона и общественных объединений.

Ранее сообщалось, что ветераны боевых действий пройдут оздоровление на курорте «Ангара» в Иркутской области.