В ООО «Газпром недра» завершен сезон полевых сейсморазведочных работ

Подразделения Общества расположены в 18 регионах Российской Федерации. Фото: Пресс-служба ООО «Газпром недра»

Компания «Газпром недра» в соответствии с календарным планом завершила сейсморазведочные работы на лицензионных участках (ЛУ) в Западной и Восточной Сибири, а также в Амурской области. Исследования проводились силами полевых партий производственных филиалов «Томскгазгеофизика» и «Костромагазгеофизика».

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) компанией реализован двухлетний проект сейсморазведочных работ на Сопочном участке недр федерального значения ПАО «Газпром». За период 2021 - 2023 годов на территории Гыданского полуострова выполнено 780 кв. км высокоплотной широкоазимутальной сейсмической съемки, из них 380 кв. км - в завершившемся полевом сезоне.

На Восточно-Бованенковском ЛУ в Ямальском районе ЯНАО компанией проведены геофизические исследования в объеме 750 кв. км.

В апреле завершены сейсморазведочные работы 3D на Мамырских участках недр ПАО «Газпром» в Иркутской области. Общая площадь проекта, реализованного в течение двух полевых сезонов, составила 1409 кв. км, в том числе, 961 кв. км исследований выполнено в период 2022 - 2023 годов на Мамырском-2 и Мамырском-3 лицензионных участках.

На Белогорском ЛУ в Амурской области компанией «Газпром недра» в завершившемся полевом сезоне выполнены сейсморазведочные работы 2D в объеме 497 пог. км. В рамках проекта по импортозамещению на данном участке успешно проведено опытное тестирование бескабельного сейсморегистрирующего оборудования отечественного производства. В процессе испытаний специалисты отметили соответствие разработки актуальным требованиям геофизической отрасли - эффективности, технологичности и экологичности.

На летний период персонал сейсморазведочных партий мобилизован с места проведения исследований, полученный полевой материал передан для дальнейшей обработки и интерпретации.

Справка

ООО «Газпром недра» - 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», участвующее в реализации Восточной газовой программы. Входит в число ведущих российских многопрофильных сервисных компаний нефтегазовой отрасли. В 2019 году производственный потенциал компании расширен за счет интеграции активов ООО «Газпром георесурс» и ООО «Газпром геологоразведка».

Компания выполняет централизованно полный цикл геологоразведочных работ на территории РФ и предоставляет заказчикам широкий спектр уникальных геофизических и геолого-технических услуг.

ООО «Газпром недра» является основным источником геофизических данных Группы Газпром в сфере оптимизации добычи сырья, снижения эксплуатационных затрат и оценки эффективности геофизических работ, подсчета запасов залежей и хранилищ газа, обеспечения экологической безопасности.

Подразделения Общества расположены в 18 регионах Российской Федерации. Его коллектив насчитывает около 5000 человек. Офисы администрации компании находятся в Москве и Тюмени.