В Тулуне в 2023 году хотят построить первую очередь завода по переработке рапса

В Тулуне в 2023 году хотят построить завод по переработке рапса Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Тулун Иркутской области выезжала рабочая группа, которая посетила строительную площадку, на которой разместится завод по переработке рапса. Как стало известно КП-Иркутск, расчетная мощность будущего производства – 100 тысяч тонн рапса в год.

-Сейчас завод в стадии проектирования, работы будут проводиться в два этапа. Первую очередь строительства планируется ввести в эксплуатацию уже осенью этого года, - говорят власти.

Предполагается, что новый завод позволит перерабатывать не только собственную продукцию этого предприятия, но и принимать зерно, рапс и лен у других предприятий Тулунского района.

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