В Иркутске после сильного дождя 18 апреля пошел снег Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутске 18 апреля 2023 года прошелся сильный дождь. Однако и на этом непогода решила не отставать от жителей города. Как пишет глава Иркутска Руслан Болотов в своем телеграм-канале, сейчас в городе бонусом пошел еще и снег.

-Согласно прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. В течение суток осадки продолжатся, - говорят власти.

Так, ввиду плохой погоды утром ожидается гололедица, однако устранить ее в короткие сроки невозможно, заявил Болотов.

Глава города попросил иркутян быть предельно аккуратными, не превышать скоростной режим. Не стоит использовать автомобили, если вы уже заменили резину, отметил он.

Ранее сообщалось, что свыше 150 мероприятий пройдет в Иркутске в честь Дня Победы. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале.