Житель Бурятии получил условный срок за ДТП, в котором погиб его друг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще в ноябре 2021 года на трассе «Багдарин-Романовка» произошло смертельное ДТП. Только сейчас стал известен приговор виновнику произошедшего. Об этом сообщает Infpol.

-18-летний молодой человек сел за руль без прав, вместе со своим приятелем он поехал ночью в Улан-Удэ. Они взяли с собой пиво, а вот пристегиваться ремнями безопасности не захотели. Более того, автомобиль был с неисправными тормозами и рулевой системой, - пишет издание.

Как итог, водитель не справился с управлением, влетев в дерево. В результате скончался 19-летний пассажир, водитель также серьезно пострадал.

В суде молодой человек свою вину признал полностью. В качестве смягчающих обстоятельств суд засчитал признание вины, молодой возраст, а также болезненное состояние его здоровья, положительные характеристики, принесение извинений потерпевшей стороны.

Более того, последняя также настаивала на том, чтобы не лишать подсудимого свободы.

По решению суда молодой человек получил условный срок на три года.