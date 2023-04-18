В Слюдянском районе на трассе Р-258 «Байкал» ввели ограничения для большегрузов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Введено ограничение движения на трассе Р-258 "Байкал". Об этом сообщает пресс-служба Упрдор "Прибайкалье".

- В 21:05 введено ограничение на движение большегрузов и автобусов с 83-й по 100-й км трассы Р-258 "Байкал". Данные меры приняты для безопасного проведения работ по очистке проезжей части, - говорят в организации.

Напомним, что сегодня под вечер погода совсем не радует жителей Иркутска. Сначала прошелся сильный дождь, а после и вовсе пошел снег. Кажется, апрель немного подзабыл, что он - весна.

Согласно прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха опустится до -7 градусов, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Ввиду непогоды иркутян попросили быть предельно аккуратными, не превышать скоростной режим. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.