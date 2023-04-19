Пьяный автомобилист врезался в жилой дом во время погони с полицейскими в Ангарске

Устроившему погоню с полицейскими грозит уголовная ответственность Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Не остановился по требованию инспекторов ГИБДД, а наоборот нажал на газ и попытался скрыться. Автомобилист за рулем «Хонда Авансир» в Ангарске накануне устроил с полицейскими настоящую погоню. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Автомобиль ехал по внутриквартальному проезду города Ангарска, - говорят в полиции. – Когда водителю подали сигнал об остановке, требование госавтоинспекторов он проигнорировал, увеличил скорость и, пытаясь скрыться, начал совершать опасные маневры.

Мастерство удиравшего автомобилиста его подвело, и вскоре на улице Крупской он не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись при этом в жилой дом. Конечно, сразу после задержания ему предложили пройти медосвидетельствование.

- Содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,993 мг/л, что в 6 раз превышает допустимую норму, - уточнили в региональном министерстве внутренних дел. – Также ранее он уже был лишен водительского удостоверения за управление транспортом в нетрезвом виде.

Нарушителю предстоит административная и уголовная ответственность. Возбуждено дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Автомобиль подозреваемого помещен на штрафстоянку.

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