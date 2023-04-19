Придорожное кафе сгорело в Баяндае ночью 19 апреля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Крупный пожар произошел этой ночью в Баяндае. Около трех часов в экстренные службы очевидцы сообщили о том, что на улице Шоссейная горит придорожное кафе. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- К месту происшествия были направлены три пожарных расчета и добровольные пожарные команды с тяжелой инженерной техникой, - рассказали в ведомстве. - Из-за плотной застройки и сильного ветра огонь быстро охватил все здание.

Спустя час, в 03:39 открытое пламя было потушено. был ликвидирован. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. Охранник сумел эвакуироваться самостоятельно, а соседние кафе и автосервис уберегли спасатели.

Дознавателям МЧ России предстоит выяснить обстоятельства случившегося, однако наиболее вероятная причина распространения огня – электротехническая.

Напомним, в Приангарье перед судом предстанет 21-летняя девушка, чей ребенок погиб мучительной смертью в феврале текущего года. По версии следствия, девятимесячный мальчик уронил на себя термос-чайник, из-за чего получил ожоги больше 50% тела. Спустя 6 дней в больнице он скончался.

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