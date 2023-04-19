Больше 20 спецмашин заливают трещины на трассе А-331 «Вилюй» в Иркутской области Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Над заливкой трещин на федеральной трассе А-331 «Вилюй» в Иркутской области работают 12 швозаливщиков и 10 мобильных комплексов для ямочного ремонта БЦМ. Так сохраняется долговечность дорожного покрытия. Уже отремонтированы участки в Тулунском и Братском районах. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

- Заливка трещин битумной мастикой проводится в строгом соответствии соблюдения схем организации дорожного движения и ограждения мест производства работ, - отмечают специалисты.

На трассах Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй» проводится дефектовка дорожного покрытия для подготовки к новому дорожно-строительному сезону.

Напомним, на Иркутскую область вновь обрушились метель, снегопад и похолодание. На этот раз всему виной циклон, который пришел к нам из Красноярска. На самом деле он немного растерял свою силу, находясь в гостях в соседнем крае. Если там порывы ветра достигали 25 м/с, то в Приангарье синоптики 19 апреля прогнозируют до 20 м/с. Подробнее о прогнозе погоды читайте ЗДЕСЬ.

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