Сотрудников МЧС на Параде Победы в Иркутске впервые представят женщины Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Утром 19 апреля у иркутских сотрудников МЧС на дрифт-площадке в районе Академического моста состоялась первая в этом году общегарнизонная тренировка в преддверии 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к Параду идет полным ходом, несмотря на слякоть и лужи. Традиционно в ряды парадного расчета вошли офицеры, отмеченные за достойную службу, имеющие ведомственные награды и отличную строевую выправку.

- В этом году впервые спасательное ведомство представит женская коробка! - поделились новостью в соцсетях ГУ МЧС России по Иркутской области.

Подготовку к торжественному событию начинают больше, чем за полгода до праздника. Со всех участников парадной коробки снимают мерки и шьют форму.

Напомним, завершающие репетиции пройдут 3, 6 и 7 мая.

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