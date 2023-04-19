Подачу электроэнергии восстанавливают в Иркутске и Иркутском районе 19 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восстанавливать подачу электроэнергии продолжают в Иркутске и Иркутском районе. Из-за порывистого ветра и снегопада вечером 18-го и ночью 19-го апреля произошли аварии на сетях. Сотни жилых домов остались без света. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

- На данный момент аварийно-восстановительные работы продолжаются, локально без электроснабжения остается часть потребителей, - говорят специалисты. - Задействованы 23 бригады и 18 единиц техники.

В настоящее время терпеть временные неудобства приходится жителям микрорайона Топкинский, Аэропорт и Жилкино. Также частично отсутствует электроснабжение в Маркова и садоводствах по дороге на Мельничную Падь. Ориентировочное время окончания работ - 12:00.

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