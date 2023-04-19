Более 15 тысяч жителей Иркутска и пригорода остались без света 18 апреля Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Больше 15 тысяч человек в Иркутске, Иркутском районе и Шелехове остались без света в домах вечером 18 апреля. Виной всему обрушившаяся на регион непогода: метель и снегопад. В этот день специалисты фиксировали массовые аварийные отключения сразу в нескольких населенных пунктах региона.

На места отключения электроснабжения сразу же выехали бригады специалистов, однако оперативно устранить неисправности удалось не везде. Мешали порывы ветра.

Напомним, в настоящее время, днем 19 апреля, терпеть временные неудобства приходится жителям микрорайона Топкинский, Аэропорт и Жилкино. Также частично отсутствует электроснабжение в Маркова и садоводствах по дороге на Мельничную Падь. Стало известно ориентировочное время окончания работ.

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