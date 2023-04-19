Выставка «Красивая страна Монголия» откроется в Иркутске 21 апреля. Фото Художественного музея им. В.П. Сукачева

В Иркутске состоится открытие выставки «Красивая страна Монголия». Картины современных художников-профессионалов привезут в главное здание Художественного музея им. В.П. Сукачева по улице Ленина. Произведения гармонично сочетают в себе традиционное орнаментальное искусство, мотивы религиозной живописи Танка (в тибетском изобразительном искусстве изображение, преимущественно религиозного характера, выполненное клеевыми красками - прим. ред.), а также специфические стилевые явления.

- В экспозиции представлено более 50 произведений живописи и графики членов Союза художников Монголии, - поделились в пресс-службе музея. - Выставка являет собой яркую панораму искусства этой страны.

Открытие состоится 21 апреля. Картины будут доступны для посетителей до 15 мая. Также возможно посетить мероприятие бесплатно - по Пушкинской карте.

Напомним, на Иркутскую область вновь обрушились метель, снегопад и похолодание. На этот раз всему виной циклон, который пришел к нам из Красноярска. На самом деле он немного растерял свою силу, находясь в гостях в соседнем крае. Если там порывы ветра достигали 25 м/с, то в Приангарье синоптики 19 апреля прогнозируют до 20 м/с. Подробнее о прогнозе погоды читайте ЗДЕСЬ.

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