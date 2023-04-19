Тротуары и остановки чистят после метели и снегопада в Иркутске

Тротуары, остановки, пешеходные переходы и лестницы чистят от снега в Иркутске Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В столице Приангарья продолжается борьба с последствиями непогоды. Накануне, вечером 18 апреля, сразу на несколько городов региона обрушились метель и мокрый снег. Сегодня сотрудники служб Иркутска в первую очередь очищают тротуары и остановки, пешеходные переходы и лестницы. Во всех районах задействовано порядка 200 дорожных рабочих. Об этом сообщают в пресс-службе администрации.

- Ночью точечно провели противогололедную обработку дорог. В течение дня на улицы города выйдет порядка 40 единиц спецтехники. Наледь и снег на тротуарах и других пешеходных зонах расчищаем вручную. При необходимости проводим механизированную уборку,- рассказал глава предприятия «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Кроме того, дорожные службы приводят в порядок колодцы ливневой канализации. На территории скверов, парков и других общественных пространств работают 9 спецмашин и около 130 человек.

Напомним, на этот раз всему виной циклон, который пришел к нам из Красноярска. На самом деле он немного растерял свою силу, находясь в гостях в соседнем крае. Если там порывы ветра достигали 25 м/с, то в Приангарье синоптики 19 апреля прогнозируют до 20 м/с. Подробнее о прогнозе погоды читайте ЗДЕСЬ.

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