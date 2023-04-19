Жители Шелеховского района остаются без света днем 19 апреля из-за снегопада Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Приангарье специалисты продолжают восстанавливать подачу электроснабжения после массовых отключений из-за метели, которая обрушилась на регион накануне вечером. Из-за непогоды на территории в зоны ответственности Иркутской электросетевой компании без света остались больше 28 тысяч человек. Еще 11 тысяч - в зоне обслуживания Облкоммунэнерго. Над устранением неполадок работали 23 оперативно-выездные бригады.

Сегодня, 19 апреля, работы продолжаются только в Шелеховском районе. В остальных городах, селах и садоводствах они завершены.

Напомним, В Приангарье стартовал конкурс «Леди ГУФСИН 2023 в Иркутске». КП-Иркутск выбирает самую красивую сотрудницу. Уже несколько представительниц прекрасного пола подали заявки на участие. Голосование продлится до 17 мая. Затем до 20 мая мы подведем итоги и наградим дипломами и призами победительниц, которые наберут больше всего голосов.

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