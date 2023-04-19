Продажу энергетиков детям официально запретили в Иркутской области. Фото: Анастасия ГУЛИВАТЕНКО

Законопроект об ограничении продажи безалкогольных тонизирующих напитков детям рассмотрели на 66-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области. Депутаты во втором и окончательном чтении одобрили инициативу Уполномоченного по правам ребенка в Приангарье Татьяны Афанасьевой. Документ направлен на подпись главе региона и дальнейшее обнародование. Об этом сообщают в пресс-службе областного парламента.

Запреты распространяются на энергетики с массовой долей сухих веществ не менее 10 процентов, содержащие кофеин и/или другие компоненты, которые могут привести к тонизирующему эффекту на организм человека. Исключение действует для чая, кофе и напитках на их основе.

Напомним, ранее Госдума приняла решение запретить выкладывать в магазинах на витрины вейпы и все, что с ними связано, как это было сделано с сигаретами. Также их нельзя будет рекламировать и открыто показывать фото и видео курения в СМИ и медиа. Однако закон вступит в силу, когда его одобрят Совет Федерации и подпишет президент.

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