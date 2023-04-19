Социальные выплаты увеличат в Иркутской области

Размеры соцвыплат увеличат в Иркутской области.

С 1 апреля и отныне ежегодно будут индексироваться социальные выплаты в Иркутской области. Соответствующие изменения в областные законы приняты на сессии Законодательного Собрания региона 19 апреля. При индексации учтут рост цен на потребительские товары за предыдущий год.

Речь идет примерно о сорока различных видов социальных выплат. Так, это пособия детям-сиротам, выпускникам специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа и образовательных организаций, детям, которые потеряли обоих или единственного родителя. Индексация коснется выплат для студентов-педагогов, которые останутся работать в бюджетной сфере региона.

Новую схему применят при определении размера компенсации за оплату жилых помещений, отопления и освещения для отдельных категорий работников образования.

Кроме этого, аналогичные изменения вносятся и в отдельные статьи закона «О физической культуре и спорте в Иркутской области», который устанавливает право на соцвыплаты для неработающих пенсионеров, имеющих звания «Заслуженный мастер спорта России (СССР)», «Заслуженный тренер России (СССР)» и другие.

- Эти изменения позволят жителям уже в этом году получить в полной мере проиндексированные выплаты, – отметила председатель комитета по социально-культурному законодательству ЗС Ирина Синцова.