Единый порядок индексации 50 соцвыплат утвержден в Иркутской области

Единый порядок индексации более 50-ти соцвыплат утвержден на сессии ЗС.

Законопроект, который регламентирует порядок индексации социальных выплат в Иркутской области, принят на сессии Законодательного Собрания 19 апреля.

- В целях стратегического подхода к вопросу индексации соцвыплат предлагаем установить единый порядок, - резюмировал председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Александр Гаськов.

Работа над поправками в закон шла совместно с правительством региона. В результате соцвыплаты будут индексироваться ежегодно, с 1 апреля. Будет учтен индекс роста потребительских цен в целом по России за предыдущий год.

Александр Гаськов уточнил, что в регионе действует 28 законов, которые охватывают 57 мер социальной поддержки, но ранее подход к их перерасчету был разным.

Такая же схема будет применена при корректировке выплат студентам-медикам, которые останутся работать в регионе, ветеранам и семьям с детьми.

Инициатива индексации принадлежит депутатам Законодательного Собрания Иркутской области.