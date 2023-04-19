На всех трассах Забайкалья ввели ограничение для большегрузов Фото: Иван МАКЕЕВ

На всех трассах Забайкалья ввели ограничения на движение большегрузов. Ранее ограничение не распространялось на трассу "Байкал". Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Забайкалья.

-Теперь движение закрыто и на трассе "Байкал" от Новой Куки до Читы, на трассе "Чита-Забайкальск" от Читы до Борзи и на дороге Р-297 от Читы до Шилки, - говорят инспекторы.

Сейчас на всех трассах федерального значения работают ДПЧ, чтобы обеспечить безопасность движения по автодорогам и оказать помощь водителям при необходимости.

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон начал действовать в Иркутской области с 18 апреля. В областной столице подготовка началась с марта: создан оперативный штаб, проверены системы оповещения и пункты временного размещения.