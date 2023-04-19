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НовостиОбщество19 апреля 2023 7:54

Закон о гаражной амнистии в Иркутской области принят в первом чтении

Он касается гаражей, построенных до 2005 года
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
Проект закона о «гаражной амнистии» принят в первом чтении на сессии ЗС.

Проект закона о «гаражной амнистии» принят в первом чтении на сессии ЗС.

В первом чтении принят закон о гаражной амнистии. На сессии ЗС 19 апреля рассмотрен соответствующий законопроект. Он касается гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года. Перечень документов необходимых для оформления в собственность земли под гаражом определен федеральным законодательством.

- Многие жители столкнулись с проблемами, когда хотели узаконить землю под гаражами. Перечень документов, который содержится в законопроекте, сделает процедуру оформления участков в собственность удобной. Поэтому мы должны на майской сессии рассмотреть этот законопроект во втором чтении, – прокомментировал председатель ЗС Александр Ведерников.

В Иркутской области перечень документов сформирован с учетом предложений муниципальных образований. Так, основными документами, подтверждающими право гражданина на бесплатную землю, являются членская книжка или справка кооператива. Своим правом на оформление земли в собственность владелец гараже сможет воспользоваться до 1 сентября 2026 года.