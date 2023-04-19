В Иркутской области впервые вынесли приговор по статье о высшем положении в мафии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске вынесен приговор мужчине, осужденному за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом рассказывают в пресс-службе следственного комитета Иркутской области.

-С 1998 года уроженец Татарстана занимал высшее положение в преступной иерархии. Он был авторитетов в уголовной среде. Кроме этого, в местах лишения свободы и не только он распространял преступную идеологию, - говорят в ведомстве.

Еще в 2009 году по решению Верховного суда Республики мужчину отправили в колонию на 20 лет за то, что тот в 2003 году совершил убийство двух человек. Как говорят в следкоме, убийство совершала целая организованная группа. Делалось это для того, чтобы распространить свое криминальное влияние на город.

Начиная с 2015 года мужчина отбывает наказание в исправительной колонии на территории Иркутской области. За это время были опрошены свыше 100 свидетелей, проведено немало экспертиз. В среду, 19 апреля, мужчину признали виновным в «Занятии высшего положения в преступной иерархии».

Как рассказали "КП-Иркутск" в суде, объем уголовного дела составил 20 томов.

Срок рассмотрения уголовного дела составил 1 год 10 месяцев 21 дней, из которых шесть месяцев дело находилось на экспертизе.

С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.