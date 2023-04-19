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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 8:06

Экс-главу Сретенска осудят за угрозу топором полицейским

Все случилось в марте 2023 года
Елена СИНИЦА
Экс-главу Сретенска осудят за угрозу топором полицейским

Экс-главу Сретенска осудят за угрозу топором полицейским

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело в отношении экс-главы Сретенска передали в суд. Все дело в том, что он угрожал топором сотрудникам полиции. Теперь он обвиняется по двум статьям - "Угроза убийством" и "Угроза применения насилия в отношении представителей власти". Об этом сообщает ИА ChitaMedia, ссылаясь на прокуратуру Забайкальского края.

-Все случилось 10 марта 2023 года. Мужчина в пьяном состоянии угрожал местным жителям убийством газовым пистолетом. Затем он еще и устроил ДТП. Когда скрывался от правоохранительных органов, стал бросаться на них с топором, - говорят в ведомстве.

Как итог, он был задержан и доставлен в отдел полиции. Теперь дело передано в Сретенский районный суд. Максимальное наказание, которое может грозить экс-главе, до 5 лет лишения свободы.